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وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق

12:45 ص الأحد 15 يونيو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن العاصمة الإيرانية طهران تحترق.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه تم استهداف مستودع نفط في شهران وخزان وقود جنوبي البلاد من قبل النظام الإسرائيلي، مشيرًة إلى أن الوضع تحت السيطرة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بوزارة النفط الإيرانية، أن إسرائيل نفذت هجومًا استهدف مستودع الوقود الرئيسي في العاصمة طهران، ما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة في الموقع.

وفي تقرير متزامن، أفاد مراسل شبكة آي 24 نيوز الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع أن إسرائيل هاجمت محطة وقود قرب طهران، في خطوة تصعيدية جديدة تزيد من حدة التوتر بين البلدين.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على أهداف عسكرية داخل العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مختلف المناطق الإسرائيلية.

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