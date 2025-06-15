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فيديو| حرائق كبيرة في مستودعات النفط الإيرانية بعد الضربات الإسرائيلية

12:43 ص الأحد 15 يونيو 2025

مستودعات النفط الإيرانية بعد الضربات الإسرائيلية

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وكالات

أفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه تم استهداف مستودع نفط في شهران وخزان وقود جنوبي البلاد من قبل النظام الإسرائيلي، مشيرًة إلى أن الوضع تحت السيطرة.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بوزارة النفط الإيرانية، أن إسرائيل نفذت هجومًا استهدف مستودع الوقود الرئيسي في العاصمة طهران، ما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة في الموقع.

وفي تقرير متزامن، أفاد مراسل شبكة آي 24 نيوز الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع أن إسرائيل هاجمت محطة وقود قرب طهران، في خطوة تصعيدية جديدة تزيد من حدة التوتر بين البلدين.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على أهداف عسكرية داخل العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مختلف المناطق الإسرائيلية.

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