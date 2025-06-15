شاهد| الصواريخ الإيرانية تستهدف شمال إسرائيل
وكالات
أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، الصواريخ الإيرانية أثناء طريقها للإصابة أهدافها داخل الأراضي الإسرائيلية.
عاجل | دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل #الجزيرة_مباشر #إيران pic.twitter.com/dhvTnMfzLz— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 14, 2025
وفي هذا السياق أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن القوات الجوية الإيرانية تشن هجومًا مركبًا على إسرائيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت وسائل إعلام إيرانية إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن الصواريخ الموجهة تستهدف مناطق حيفا والكريوت في شمال إسرائيل.
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