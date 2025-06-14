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أكسيوس: إسرائيل حاولت اغتيال رئيس أركان الحوثيين

11:59 م السبت 14 يونيو 2025

محمد الغماري رئيس اركان الحوثيين

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وكالات

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل حاولت اغتيال رئيس أركان جماعة الحوثيين محمد عبد الكريم الغمازي.

وفي هذا السياق، ذكرت القناة 13 العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال داخل الأراضي اليمنية، في حين أفادت القناة 12 بأن القوات الإسرائيلية تشن هجومًا واسعًا يستهدف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وفي تطور موازٍ، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الجوية الإيرانية بدأت تنفيذ هجوم مركب على إسرائيل، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وعلى إثر ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، تحسبًا لأي تهديدات محتملة.

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