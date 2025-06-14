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إسرائيل: قتيلة و3 مصابين بسبب صاروخ يمني شمالي البلاد

11:55 م السبت 14 يونيو 2025

الإسعاف الإسرائيلي

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وكالات

أفادت القناة 13 العبرية نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، بوقوع قتيلة و3 مصابين إثر سقوط صاروخ إيراني شمال إسرائيل

وأكد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود"، إصابة 5 إسرائيليين نتيجة سقوط الصواريخ في منطقة حيفا.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة اندلاع حريق هائل في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا، وذلك بعد سقوط عدد من الصواريخ في المنطقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وفي هذا السياق أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني منذ قليل، بأن القوات الجوية الإيرانية تنفذ هجومًا مركبًا على إسرائيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. وفي المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده لإطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات، مع دعوة السكان إلى دخول المناطق المحمية حتى صدور تعليمات جديدة.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية تم إطلاقها باتجاه إسرائيل، في حين أوضحت القناة 12 العبرية أن الصواريخ الإيرانية تستهدف مناطق في شمال البلاد، من بينها حيفا والكريوت.

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