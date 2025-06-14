إعلام عبري: سلاح الجو الإسرائيلي اعترض عشرات الصواريخ الإيرانية

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض عشرات الصواريخ بما في ذلك خارج الأجواء الإسرائيلية.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن القوات الجوية الإيرانية تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد ويجب دخول المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الدفعة الصاروخية القادمة من إيران موجهة إلى منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، السبت، إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رصدت استعدادات إيرانية لشن ضربة صاروخية قريبا.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول رفيع في الطوارئ الإسرائيلية، أن أجهزة الطوارئ في حالة تأهب قصوى وتشهد سيناريو غير مسبوق في إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، السبت، إن إيران ما زالت تملك كثيرا من الصواريخ والمعركة لم تنته بعد.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، قبل قليل، أن إسرائيل ستتعرض لهجمات إيرانية عنيفة ومدمرة خلال ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد المسؤولون العسكريون، أن جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لإضعاف منظومة الصواريخ الباليستية في إيران.

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