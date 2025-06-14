قال التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء السبت، إن القوات الجوية الإيرانية تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

إيران: نستهدف إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد ويجب دخول المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن الدفعة الصاروخية القادمة من إيران موجهة إلى منطقة حيفا والكريوت شمالي إسرائيل.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بانطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

بسبب صواريخ إيرانية.. صفارات الإنذار تدوّي في جميع أنحاء إسرائيل



وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن تقريرا أوليا يفيد بسقوط صواريخ إيرانية في مدينتي حيفا وطمرة.

إعلام عبري: سقوط صواريخ إيرانية في مدينتي حيفا وطمرة





وأوضحت الصحيفة العبرية، ان سلاح الجو الإسرائيلي اعترض عشرات الصواريخ الإيرانية قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

إعلام عبري: سلاح الجو الإسرائيلي اعترض عشرات الصواريخ الإيرانية



وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع حريق هائل في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا، وذلك بعد سقوط عدد من الصواريخ في المنطقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

بالفيديو| اشتعال النيران بمنشأة استراتيجية في حيفا بسبب الهجمات الإيرانية





وكشفت القناة 12 العبرية، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة تضمن ما يزيد عن 40 صاروخا باليستيا.

إعلام عبري: إيران أطلقت أكثر من 40 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل



وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن مصفاة حيفا النفطية كانت هدفا ناجحا للصواريخ الإيرانية.

إيران: مصفاة حيفا الإسرائيلية كانت هدفًا ناجحًا لصواريخنا



ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر، قوله إن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رصدت استعدادات إيرانية لإطلاق مزيد من الصواريخ الليلة.

إذاعة الاحتلال: رصدنا استعدادات إيرانية لإطلاق مزيد من الصواريخ الليلة



