بغداد - (د ب أ)

جددت الحكومة العراقية اليوم السبت رفضها القاطع والتام لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداءات العسكرية التي ترتكبها إسرائيل ضد إيران أو ضد أي من دول الجوار الإقليمي.

وقال الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، في بيان صحفي إن "هذا الأمر يمثل التزاما أساسيا ودستوريا من العراق بسياسة حسن الجوار، ومنع استعمال أراضيه ومياهه وسمائه لتكون منطلقا لأي اعتداءات تطال دول الجوار، التي تربطنا معها أفضل العلاقات على مختلف المستويات".

وأضاف "الحكومة العراقية تتابع مع الأطراف الدولية المعنية جميع هذه الأفعال غير القانونية، التي تعد انتهاكا صارخاً للسيادة العراقية ومبادئ القانون الدولي، بما لها من تأثيرات سلبية على الاستقرار والسلم في المنطقة ".

وتابع بالقول إن الحكومة العراقية تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتحمّل مسؤوليتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والأعراف والمواثيق الدولية، بما يؤدي إلى منع طائرات الكيان الصهيونى من تكرار اختراق الأجواء العراقية وتنفيذ الاعتداءات.

وأوضح لقد التزم العراق بأعلى درجات ضبط النفس أملاً في فسح المجال للحلول الدبلوماسية والسياسية لنزع فتيل الأزمة بالطرق السلمية، وإنه لديه الحق وفقاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في استخدام إمكانياته بالتصدي لأي خرق للسيادة الوطنية من أية جهة كانت.

كما أشار إلى أن العراق اتخذ، بناءً على توجيه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال وزارة الخارجية وممثلي العراق في الأمم المتحدة إجراءات عملية ضد انتهاك الكيان الصهيوني للسيادة، باختراقه الأجواء العراقية.