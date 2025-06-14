إعلام إيراني: مقتل نائب رئيس استخبارات القوات الجوية في الحرس الثوري

وكالات



أفادت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل خسرو حسني نائب رئيس استخبارات القوات الجوية والصاروخية في الحرس الثوري.



ويأتي ذلك ضمن السياسة الإسرائيلية لاستهداف القادة الإيرانين، منذ هجومها على طهران فجر الجمعة، والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد القوات الجوية في الحرس العميد أمير علي حاجي زاده.



وكذلك بالإضافة لمقتل رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، وعدد من كبار القادة والعلماء الذين يلعبون أدوارًا محورية في برنامج إيران النووي والدفاعي.