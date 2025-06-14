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بكمين مركّب.. المقاومة تستهدف جنودًا إسرائيليين من المسافة صفر بجنوب غزة

11:03 م السبت 14 يونيو 2025

أرشيفية

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وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، السبت، إن عناصرها أوقعوا قتلى وجرحى من جنود الاحتلال الإسرائيلي بكمين مركب من النقطة صفر في الزنة شرق خان يونس.

وأوضحت القسام في بيان: "تمكن مجاهدونا عصر اليوم من تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات العدو من النقطة صفر على خط الإمداد في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأشارت القسام، إلى أن مقاتليها: "تمكنوا من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي (شواظ) وعبوة العمل الفدائي، بعدها تقدم مجاهدو القسام وأجهزوا على أحد الجنود من المسافة صفر، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهدافها بتفجير حقل ألغام معد مسبقاً وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

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حرب غزة المقاومة حماس القسام الاحتلال الإسرائيلي
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