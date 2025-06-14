ترامب يدين مقتل نائبة ديمقراطية وزوجها في هجوم مسلح بولاية مينيسوتا

واشنطن - (د ب أ)



أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة حادثة إطلاق النار المميتة التي استهدفت سياسية ديمقراطية وزوجها في ولاية مينيسوتا اليوم السبت.



وكتب ترامب في منشور له على منصة "إكس": "تم إطلاعي على حادثة إطلاق النار المروعة التي وقعت في مينيسوتا، والتي يبدو أنها هجوم موجه استهدف نوابا في الولاية".



وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد تم تكليف مكتب التحقيقات الاتحادي والنائب العام بام بوندي بالتحقيق في الحادث.



وقال ترامب: "لن يتم التسامح مع مثل هذا العنف المروع في الولايات المتحدة الأمريكية"، وكان ترامب يشير إلى حادثة إطلاق النار التي قُتلت فيها السياسية الديمقراطية ميليسا هورتمان وزوجها في هجوم يبدو أن له دوافع سياسية.



وفي حادثة إطلاق نار ثانية وقعت في مكان قريب، أُصيب النائب الديمقراطي في الولاية جون هوفمان وزوجته بجروح خطيرة، وهما يخضعان حاليا للعلاج الطبي.

