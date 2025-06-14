وكالات



اعتبرت مساعدة وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات رئيس بعثة الحج السياحي المصرية سامية سامي، موسم الحج لهذا العام من أنجح وأكثر المواسم تميزًا.



وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية "واس": "إن هذه النجاحات تأتي بالتوازي مع المنظومة المتكاملة والمُتطورة التي وفرتها المملكة العربية السعودية، وشملت الرقمنة الشاملة، والإدارة الذكية للحشود، فضلًا عن التطوير الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة للحجاج".



وأشارت إلى أن حجاج شركات السياحة المصرية أدّوا مناسكهم هذا العام في أجواء يسودها الهدوء، والتنظيم، والروحانية، والالتزام الكبير من قبل الشركات مما كان له أثر مباشر على ارتفاع معدلات رضاهم، منوهة ببطاقة "نسك" الذكية، التي ساعدت على تسهيل الخدمات وربط بيانات الحاج في منظومة موحدة، إلى جانب الإجراءات السريعة والمُنظمة في منافذ الدخول، بمطاري جدة والمدينة، التي قلّلت زمن الانتظار وأسهمت في انسيابية تنقل الحجاج.



وأشادت بأنظمة التفويج الذكي، والنقل الترددي، وقطار المشاعر، التي أدت إلى انسيابية الحركة بين المشاعر المقدسة، ومكنت الحجاج من التنقل بشكل مريح ومنظم، والإجراءات التي اتخذتها السلطات في المملكة لمنع الحج غير النظامي التي أسهمت في تنظيم موسم آمن، واقتصر الدخول إلى مكة والمشاعر على الحاصلين على التصاريح الرسمية فقط.



وأعربت مساعدة وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات رئيس بعثة الحج السياحي المصرية، عن خالص الشكر والتقدير للمملكة على هذا التنظيم الاستثنائي، مؤكدة الحرص الدائم على تعزيز التعاون بين الجانبين السعودي والمصري بما يضمن راحة وسلامة الحجاج في كل موسم.