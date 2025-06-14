تزامنًا مع الحرب على إيران.. بريطانيا ترسل معدات عسكرية للشرق الأوسط

وكالات

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، إنه المملكة المتحدة ستنقل أصولا عسكرية تشمل طائرات إلى الشرق الأوسط للدعم في حالات الطوارئ.

وكانت إيران حذّرت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من المشاركة في هجوم على أراضيها، متوعدة باستهداف مصالح الدول الثلاث وقواتها في المنطقة.

وذكرت مجلة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصادر، السبت، أن بريطانيا لم يتم إبلاغها رسميا بالهجوم على إيران قبل وقوعه ولم تقدم أي دعم للعملية.

وأشارت المصادر، إلى أن المخططين بوزارة الدفاع البريطانية تأهبوا ليلة الخميس لكن يبدو أنه تم استبعاد لندن من العملية ضد إيران.

وأكد دبلوماسيون، أن إسرائيل لم تعد تعتبر بريطانيا شريكا موثوقا به بعد فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وشدد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، على أن المملكة المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية، كما نفت وزارة الدفاع البريطانية أي تلميح إلى مشاركة سلاح الجو الملكي في أي عمليات لاعتراض مسيرات إيرانية.

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