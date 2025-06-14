إيران تعترض مدمّرة بريطانية تُوجّه الصواريخ الإسرائيلية إلى أراضيها

وكالات

أعلنت البحرية الإيرانية في بيان، السبت، رصد دخول مدمرة بريطانية لشمال المحيط الهندي بهدف توجيه صواريخ للاحتلال الإسرائيلي نحو الأراضي الإيرانية.

وأوضحت البحرية الإيرانية، أن مسيراتها القتالية وجهت إنذارات حالت دون استمرار تحرك مدمرة بريطانية نحو الخليج الفارسي لتوجيه صواريخ لإسرائيل.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة ستنقل أصولا عسكرية تشمل طائرات إلى الشرق الأوسط للدعم في حالات الطوارئ.

وكانت إيران حذّرت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة من المشاركة في هجوم على أراضيها، متوعدة باستهداف مصالح الدول الثلاث وقواتها في المنطقة.

وذكرت مجلة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصادر، السبت، أن بريطانيا لم يتم إبلاغها رسميا بالهجوم على إيران قبل وقوعه ولم تقدم أي دعم للعملية.

وأشارت المصادر، إلى أن المخططين بوزارة الدفاع البريطانية تأهبوا ليلة الخميس لكن يبدو أنه تم استبعاد لندن من العملية ضد إيران.

وأكد دبلوماسيون، أن إسرائيل لم تعد تعتبر بريطانيا شريكا موثوقا به بعد فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وشدد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، على أن المملكة المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية، كما نفت وزارة الدفاع البريطانية أي تلميح إلى مشاركة سلاح الجو الملكي في أي عمليات لاعتراض مسيرات إيرانية.