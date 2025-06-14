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الناطق باسم جيش الاحتلال: الهجمات الإيرانية لم تنته بعد وعلينا الاستعداد لكل الاحتمالات

09:14 م السبت 14 يونيو 2025

إيفي ديفرين

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وكالات

صرّح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ايفي دافرين، السبت، بأن إيران "لم تعد محصنة كما كانت في السابق"، مؤكدًا تنفيذ ضربات مباشرة ضد أهداف داخل العمق الإيراني، من بينها مواقع سبق أن زارها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى.

وأوضح المتحدث في تصريحات تليفزيونية، أن الهجوم استهدف مركبات البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن "الهدف النهائي هو إزالة هذا البرنامج بشكل كامل".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تمكن من قتل 9 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إزالة ما أسماه الخطر الذي تمثله إيران على إسرائيل والمنطقة.

ورغم الضربات، أكد المتحدث أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية يمكن أن تُلحق ضررًا بإسرائيل، داعيًا إلى البقاء في حالة تأهب، ومشيرًا إلى أن الهجمات الإيرانية "لم تنته بعد"، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد لمختلف السيناريوهات.

وأكد أن قوات الاحتياط الإسرائيلية منتشرة حاليًا على الجبهات الشمالية، لاسيما على الحدود مع لبنان وسوريا، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.

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