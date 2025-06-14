الجيش الإسرائيلي: نوجّه ضربة إلى إيران في هذه الساعة

وكالات

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دافرين، السبت، إنه قواته ستواصل مهاجمة وتدمير منصات إطلاق الصواريخ أرض-أرض الإيرانية.

وأشار الناطق العسكري، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه يتم توجيه ضربة إلى إيران في هذه الساعة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وصرّح دافرين، السبت، بأن إيران "لم تعد محصنة كما كانت في السابق"، مؤكدًا تنفيذ ضربات مباشرة ضد أهداف داخل العمق الإيراني، من بينها مواقع سبق أن زارها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى.

وأوضح المتحدث في تصريحات تليفزيونية، أن الهجوم استهدف مركبات البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن "الهدف النهائي هو إزالة هذا البرنامج بشكل كامل".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تمكن من قتل 9 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إزالة ما أسماه الخطر الذي تمثله إيران على إسرائيل والمنطقة.

ورغم الضربات، أكد المتحدث أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات عسكرية يمكن أن تُلحق ضررًا بإسرائيل، داعيًا إلى البقاء في حالة تأهب، ومشيرًا إلى أن الهجمات الإيرانية "لم تنته بعد"، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد لمختلف السيناريوهات.

وأكد أن قوات الاحتياط الإسرائيلية منتشرة حاليًا على الجبهات الشمالية، لاسيما على الحدود مع لبنان وسوريا، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.