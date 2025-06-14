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وزارة النفط الإيرانية: إخماد حريق في أعقاب ضربة إسرائيلية على حقل بارس الجنوبي للغاز

08:20 م السبت 14 يونيو 2025

وزارة النفط الإيرانية

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وكالات

أعلنت وزارة النفط الإيرانية أنه السيطرة على حريق إثر هجوم صهيوني على مصفاة بحقل بارس ومصفاة فجر جم جنوب غربي البلاد.

ذكرت وكالة أنباء فارس أن انفجارًا ضخمًا وقع في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر جنوب إيران، نتيجة هجوم إسرائيلي استهدف منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الهجوم نُفّذ باستخدام طائرات مسيّرة، ما تسبب في اندلاع حريق واسع داخل المنشآت الغازية في الميناء.

وفي السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن التلفزيون الرسمي، أن الحريق نجم عن غارات إسرائيلية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية في محافظة بوشهر حاولت التصدي للقذائف الإسرائيلية خلال الهجوم.

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حقل بارس طائرات مسيّرة وزارة النفط الإيرانية هجوم صهيوني على مصفاة ميناء كنغان
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