تسبب في إجلاء نحو 4000 شخص.. تفاصيل حريق ناطحة سحاب بالإمارات

وكالات

نجحت طواقم الدفاع المدني الإماراتية، في السيطرة على حريق اندلع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة المارينا في مدينة دبي صباح اليوم.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية، باستمرار تصاعد أعمدة من الدخان من المبنى المكون من 67 طابقا فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد ضمن إجراءاتها المتبعة لمكافحة الحرائق.

في المبنى المكوّن من 67 طابقًا في منطقة المارينا، وذلك بعد تأمين سلامة جميع السكان البالغ عددهم 3.820 شخصًا.



وتقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع المطور العقاري للمبنى لتوفير مكان سكن مؤقت للسكان المتضررين، حرصًا على سلامتهم واستقرارهم. pic.twitter.com/i6uZs8605X — ريان (@li0xv_) June 14, 2025

وتواصل السلطات الإماراتية المختصة، التنسيق مع المطور العقاري للمبنى السكني، من أجل توفير أماكن بديلة لاستضافة المتضررين من الحريق، حرصا على سلامتهم واستقرارهم.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، وقف خدمة ترام دبي بين محطة دبي مارينا ومحطة نخلة جميرا بشكل مؤقت، بسبب الحريق الذي كان قريبا.

وكان الحريق قد اندلع في أحد الطوابق العلوية في برج "مارينا بيانكل" السكني التجاري بمنطقة مراسي دبي.

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في #دبي نجاح عملياتها في إجلاء 3820 من سكان 764 شقة في مبنىً من 67 طابقاً اندلع فيه #حريق



-وأكدت تأمين سلامتهم دون تسجيل إصابات pic.twitter.com/ihyvIpX9yY — أخر خبر (@LatestinKw) June 14, 2025



وكشف أحد سكان البرج، لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية، أن الحريق اندلع بعد الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، قائلا: "استيقظت من النوم بسبب رائحة دخان خانقة.. ثم سمعت زملائي في السكن ينادونني قبل أن نهرع إلى الخارج، كان دخان كثيف يتصاعد من الطابق الستين أو الأعلى منه".

ودفعت السلطات الحكومية، بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف على الفور إلى موقع الحريق، حيث بقيت النيران مستعرة بعد نحو ساعة من بدء عمليات مكافحة الحريق.

الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق ببرج في المارينا ويُخلي سكان المبنى المؤلف من 67 طابقاً دون إصابات، مؤكداً أن سلامتهم كانت أولوية قصوى.



جاهزية وكفاءة تُترجم على الأرض… دبي تُثبت أن سلامة الإنسان فوق كل اعتبار. pic.twitter.com/jczs49Xpg0 — سيف الدرعي (@saif_aldareei) June 13, 2025



وأظهرت مقاطع فيديو، في وقت لاحق، تمدد الحريق إلى عدد من الطوابق العلوية في البرج بحلول الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي.

لاحقا، أعلن مكتب دبي الإعلامي، نجاح فرق الإنقاذ في إخلاء جميع سكان المبنى مع تواصل عمليات مكافحة الحريق، مشيرا إلى أنه تم الدفع بفرق الإسعاف والطواقم الطبية لتقديم الخدمات والرعاية اللازمة لسكان المبنى، مؤكدا إجلاء 3820 شخصا من 764 شقة سكنية في المبنى.

وفي مايو 2015، اندلع حريق في الطابق 47 من برج "مارينا بيانكل" نتيجة حادث بأحد المطابخ قبل أن يمتد إلى باقي الوحدات في الطابق ومنه إلى الطابق الأعلى.