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تسبب في إجلاء نحو 4000 شخص.. تفاصيل حريق ناطحة سحاب بالإمارات

08:20 م السبت 14 يونيو 2025

حريق ناطحة سحاب بالإمارات

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وكالات
نجحت طواقم الدفاع المدني الإماراتية، في السيطرة على حريق اندلع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة المارينا في مدينة دبي صباح اليوم.
وأفادت وسائل إعلام إماراتية، باستمرار تصاعد أعمدة من الدخان من المبنى المكون من 67 طابقا فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد ضمن إجراءاتها المتبعة لمكافحة الحرائق.

وتواصل السلطات الإماراتية المختصة، التنسيق مع المطور العقاري للمبنى السكني، من أجل توفير أماكن بديلة لاستضافة المتضررين من الحريق، حرصا على سلامتهم واستقرارهم.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، وقف خدمة ترام دبي بين محطة دبي مارينا ومحطة نخلة جميرا بشكل مؤقت، بسبب الحريق الذي كان قريبا.
وكان الحريق قد اندلع في أحد الطوابق العلوية في برج "مارينا بيانكل" السكني التجاري بمنطقة مراسي دبي.


وكشف أحد سكان البرج، لصحيفة "خليج تايمز" الإماراتية، أن الحريق اندلع بعد الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، قائلا: "استيقظت من النوم بسبب رائحة دخان خانقة.. ثم سمعت زملائي في السكن ينادونني قبل أن نهرع إلى الخارج، كان دخان كثيف يتصاعد من الطابق الستين أو الأعلى منه".
ودفعت السلطات الحكومية، بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف على الفور إلى موقع الحريق، حيث بقيت النيران مستعرة بعد نحو ساعة من بدء عمليات مكافحة الحريق.


وأظهرت مقاطع فيديو، في وقت لاحق، تمدد الحريق إلى عدد من الطوابق العلوية في البرج بحلول الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي.
لاحقا، أعلن مكتب دبي الإعلامي، نجاح فرق الإنقاذ في إخلاء جميع سكان المبنى مع تواصل عمليات مكافحة الحريق، مشيرا إلى أنه تم الدفع بفرق الإسعاف والطواقم الطبية لتقديم الخدمات والرعاية اللازمة لسكان المبنى، مؤكدا إجلاء 3820 شخصا من 764 شقة سكنية في المبنى.
وفي مايو 2015، اندلع حريق في الطابق 47 من برج "مارينا بيانكل" نتيجة حادث بأحد المطابخ قبل أن يمتد إلى باقي الوحدات في الطابق ومنه إلى الطابق الأعلى.

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حريق ناطحة سحاب الإمارات دبي
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