التليفزيون الإيراني يؤكد مقتل علي شمخاني مستشار المرشد متأثرا بإصابته

وكالات



أعلن التليفزيون الإيراني الرسمي مقتل علي شامخاني مستشار المرشد الإيراني، متأثرا بإصابته في المستشفى بعد يوم من الهجوم الإسرائيلي.

كان علي شمخاني من بين أبرز الأهداف في الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية ومقرات عسكرية في كل من طهران وأصفهان، حيث صرح مسؤول إسرائيلي أن العملية ركزت على استهداف قيادات إيرانية رفيعة، من بينهم شمخاني، نظراً لدوره المحوري في الملف النووي الإيراني ومسار التفاوض مع الدول الغربية.

وُلد علي شمخاني في محافظة خوزستان، واعتُقل عام 1973 على يد جهاز "السافاك" في سن الثامنة عشرة بسبب نشاطه السياسي، ليُسجن في مدينة الأهواز، حيث التقى بشخصيات مثل محسن رضائي وغلام علي رشيد، وشكلوا لاحقاً تنظيم "منصورون" المسلح.



عقب انتصار الثورة الإسلامية، شارك شمخاني في "اللجان الثورية"، ثم التحق بالحرس الثوري، حيث عُيّن عام 1979 قائداً لحرس خوزستان وهو في الرابعة والعشرين من عمره.



فقد شمخاني اثنين من أشقائه في مواجهات عسكرية؛ إذ قُتل محمد شمخاني خلال عملية "نصر" في يناير 2010، بينما لقي حميد شمخاني حتفه في عملية "طريق القدس" في ديسمبر 2016، وكانا يخدمان في القوات المسلحة.



في عام 1986، تولى قيادة القوات البرية في الحرس الثوري إلى جانب محسن رضائي، ثم عُين قائداً عامًا للحرس في 1988. وبعدها، شغل منصب نائب رئيس الأركان لشؤون الاستخبارات والعمليات حتى عام 1999.



انضم شمخاني إلى حكومة الرئيس محمد خاتمي في عام 1997 كوزير للدفاع، وشغل هذا المنصب حتى عام 2005، وفي 14 أبريل 1999، حصل على رتبة "لواء بحري" (أميرال) وهو في سن الرابعة والأربعين. كما ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2001، وجاء في المركز الثالث بعد محمد خاتمي وأحمد توكلي.



وفي 9 سبتمبر 2013، عُين شمخاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي بقرار من الرئيس حسن روحاني، خلفًا لسعيد جليلي، وكان يبلغ من العمر 58 عامًا حينها.