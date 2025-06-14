وكالات

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا إجراؤها بمسقط غدًا الأحد لن تنعقد.

وأكد وزير الخارجية العماني في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

كانت هذه الجولة المقررة من المحادثات تمثل الجولة السادسة في إطار العملية التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي شهدت اضطرابًا نتيجة الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية، فجر الجمعة الماضية.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "غير مبررة" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على المدن الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، في إشارة إلى مكالمة هاتفية بين عراقجي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاجا كلاس، أن عراقجي اعتبر، مستندًا إلى رسائل وتصريحات الرئيس الأمريكي، أن الأعمال العدائية التي ينفذها النظام الإسرائيلي هي نتيجة دعم مباشر من واشنطن.

وأضاف أن "استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي أمر غير مبرر".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم السبت، عدم وضوح موقف إيران حتى الآن بشأن مشاركتها في الجولة الجديدة من المباحثات النووية مع الولايات المتحدة، المقررة غدًا الأحد في سلطنة عُمان.

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