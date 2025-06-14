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مسؤول إسرائيلي: لن نستطيع تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية تمامًا

07:43 م السبت 14 يونيو 2025

البنية التحتية النووية الإيرانية

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وكالات

أكدت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، السبت، أن جيش الاحتلال لن يستطيع تدمير كل البنية التحتية النووية الإيرانية تماما وواضح أن ذلك سينتهي باتفاق.

وقال المسؤول الأمني، إن الهجوم الإسرائيلي ألحق وسيلحق بإيران أضرارا كبيرة ستؤخرها لسنوات، موضحا أن أهداف العملية ضرب البرنامج النووي وصواريخ أرض أرض ولا تشمل استهداف النظام.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن إسرائيل ستقصف كل موقع وكل هدف "لنظام آية الله" المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأشار نتنياهو، إلى مقتل 3 إسرائيليين في الهجمات الإيرانية، مؤكدا أن "الشعب الإسرائيلي كالأسد سينهض وعليكم الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

وأوضح نتنياهو، أن هدف حكومته هو مواجهة تهديدات إيران النووية و"حققنا إنجازات ووجهنا ضربات قاسية للبرنامج النووي الإيراني".

وشدد نتنياهو، على أن حكومته لن تسمح بامتلاك إيران السلاح النووي، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لديه حاليا حرية حركة في الأجواء الإيرانية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن هدف حكومته هو إحباط تهديد مزدوج من إيران يتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مشددا على أن "ضرباتنا تعيد البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لسنوات".

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