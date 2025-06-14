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إعلام إيراني: انفجار قوي في حقل "بارس" للغاز إثر غارات إسرائيلية

07:40 م السبت 14 يونيو 2025

ميناء كنغان

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وكالات

أفادت وكالة أنباء فارس بحدوث انفجار قوي في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر الواقعة في جنوب إيران، ناجم عن هجوم إسرائيلي استهدف منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز.

وأكدت مصادر محلية لوكالة فارس، أن الهجوم تم باستخدام طائرات مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق واسع في المنشآت الغازية بالميناء.

ومن جانبها، نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن التلفزيون الرسمي تأكيده اندلاع الحريق نتيجة الغارات الإسرائيلية، فيما أشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي في محافظة بوشهر تصدت لمحاولات إطلاق القذائف الإسرائيلية.

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