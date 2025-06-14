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التايمز: الدفاع البريطانية تأهبت قبيل هجوم إسرائيل على إيران لكن تم استبعادها

07:36 م السبت 14 يونيو 2025

وزارة الدفاع البريطانية

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وكالات

قالت مجلة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصادر، السبت، إن بريطانيا لم يتم إبلاغها رسميا بالهجوم على إيران قبل وقوعه ولم تقدم أي دعم للعملية.

وأشارت المصادر، إلى أن المخططين بوزارة الدفاع البريطانية تأهبوا ليلة الخميس لكن يبدو أنه تم استبعاد لندن من العملية ضد إيران.

وأكد دبلوماسيون، أن إسرائيل لم تعد تعتبر بريطانيا شريكا موثوقا به بعد فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وشدد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، على أن المملكة المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية، كما نفت وزارة الدفاع البريطانية أي تلميح إلى مشاركة سلاح الجو الملكي في أي عمليات لاعتراض مسيرات إيرانية.

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