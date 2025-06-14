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التايمز: الهجوم الإسرائيلي أعاد برنامج إيران النووي عامًا للوراء

07:15 م السبت 14 يونيو 2025

الهجوم الإسرائيلي على إيران

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وكالات

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن الخبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن فابيان هينز، السبت، إنه لا يمكن التشكيك في أن الهجمات الإسرائيلي أحدثت ضررا كبيرا في البرنامج النووي إيران.

لكن هينز، تساءل في الوقت نفسه حول ما إذا كانت إسرائيل تستهدف مورّدي المكونات والأجهزة المتخصصة مثل أجهزة الطرد المركزي والمقاولين من الباطن.

ويرى ديفيد أولبرايت، خبير أسلحة نووية، أن الموجة الأولى من الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية من المحتمل أن تؤدي إلى تأخير في محاولات إيران لامتلاك سلاح نووي إلى عام كامل.

وأوضح أوبرايت، أن ما يشير إلى أن إسرائيل ألحقت ضررا كبيرا بالبرنامج النووي الإيراني، هو استراتيجيتها التي يبدو أنها تهدف إلى اغتيال "العقول" والعلماء الذين يقفون وراء البرنامج وتدمير أكبر قدر من المعدات.

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