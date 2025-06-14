إعلام عبري: طائرة نتنياهو غادرت إسرائيل بعد بدء الهجوم على إيران

وكالات

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوقفة في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك بعد مغادرتها إسرائيل إثر بدء الهجوم على إيران فجر الجمعة الماضية.

وفي سياق متصل، أصدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توجيهات تقضي بنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران المحلية إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى كل من قبرص، اليونان، والولايات المتحدة، في خطوة وصفتها صحيفة "معاريف" العبرية بأنها "عملية سرية".

وبموجب هذه التعليمات، تم إخلاء أسطول طائرات الركاب بالكامل التابع لأربع شركات طيران إسرائيلية، كإجراء احترازي تحسبًا لاحتمال تعرضه لهجمات صاروخية إيرانية.

وذكرت "معاريف" أن التعليمات صدرت مساء الخميس إلى مديري الأمن في شركات "إل عال"، "أركيا"، "يسرائير"، و"طيران حيفا"، تقضي بإخراج الطائرات على الفور ونقلها إلى المطارات المحددة في الدول المذكورة.

ويأتي هذا القرار في إطار تقديرات المؤسسة الأمنية لاحتمال قيام إيران بمحاولة استهداف الطيران المدني الإسرائيلي، ومن المقرر أن يعمل جهاز الأمن العام "الشاباك" على تعزيز التنسيق الأمني مع الجهات المختصة في تلك الدول لضمان سلامة الطائرات، وفق ما أوضحت الصحيفة.





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