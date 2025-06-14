نتنياهو: ما تعيشه إيران الآن لا يساوي ما ستشاهده في الأيام المقبلة

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إيران تعمل على امتلاك 20 ألف صاروخ باليستي و"نحن اتخذنا إجراءات لتدمير قدراتها الصاروخية".

وأضاف نتنياهو: "كنا في الدقيقة التسعين حين بدأنا الهجوم والفرق الإيرانية كانت تسعى لامتلاك قنبلة نووية"، وتابع "عكس من يقول إن ضرباتنا لم تحقق إنجازات فقد وجهنا ضربة قوية لموقع التخصيب المركزي لإيران".

وأكد نتنياهو، أن ما شعر به النظام الإيراني حتى الآن لا يساوي شيئا مقابل ما سيشاهده في الأيام المقبلة من قوة قبضة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ في غرب إيران كانت معدة وموجهة صوب إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن 70 مقاتلة إسرائيلية أوجدت حرية عمل جوي من غرب إيران حتى طهران، موضحا أن سلاح الجو هاجم منظومات الدفاع الإيرانية في محيط طهران.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين، السبت، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد المسؤولون العسكريون، أن جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لإضعاف منظومة الصواريخ الباليستية في إيران.

وأشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى أن عمليته ضد إيران تتقدم جيدا وفقا للخطة ويستعد لمزيد من التصعيد، مضيفا "نستطيع الآن التحليق فوق طهران بطائرات مقاتلة وهو أمر مهم".

وأوضح سلاح الجو الإسرائيلي، أنه يعمل على عرقلة محاولات إيران لإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ ستتراجع تدريجيا مع مرور الوقت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ستكون 20 ضعفًا من الهجمات السابقة، مهددًا بإطلاق نحو 2000 صاروخ.