إعلان

نتنياهو: ما تعيشه إيران الآن لا يساوي ما ستشاهده في الأيام المقبلة

06:50 م السبت 14 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إيران تعمل على امتلاك 20 ألف صاروخ باليستي و"نحن اتخذنا إجراءات لتدمير قدراتها الصاروخية".
وأضاف نتنياهو: "كنا في الدقيقة التسعين حين بدأنا الهجوم والفرق الإيرانية كانت تسعى لامتلاك قنبلة نووية"، وتابع "عكس من يقول إن ضرباتنا لم تحقق إنجازات فقد وجهنا ضربة قوية لموقع التخصيب المركزي لإيران".
وأكد نتنياهو، أن ما شعر به النظام الإيراني حتى الآن لا يساوي شيئا مقابل ما سيشاهده في الأيام المقبلة من قوة قبضة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ في غرب إيران كانت معدة وموجهة صوب إسرائيل.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن 70 مقاتلة إسرائيلية أوجدت حرية عمل جوي من غرب إيران حتى طهران، موضحا أن سلاح الجو هاجم منظومات الدفاع الإيرانية في محيط طهران.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين، السبت، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد المسؤولون العسكريون، أن جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لإضعاف منظومة الصواريخ الباليستية في إيران.
وأشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى أن عمليته ضد إيران تتقدم جيدا وفقا للخطة ويستعد لمزيد من التصعيد، مضيفا "نستطيع الآن التحليق فوق طهران بطائرات مقاتلة وهو أمر مهم".
وأوضح سلاح الجو الإسرائيلي، أنه يعمل على عرقلة محاولات إيران لإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ ستتراجع تدريجيا مع مرور الوقت.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ستكون 20 ضعفًا من الهجمات السابقة، مهددًا بإطلاق نحو 2000 صاروخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو إيران الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: طائرة نتنياهو غادرت إسرائيل بعد بدء الهجوم على إيران

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل