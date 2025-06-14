وكالات



توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاحتلال الإسرائيلي برد عسكري قوي في حال تكرار هجماته على إيران، قائلًا: "إذا تجرأ الكيان الصهيوني على تكرار عدوانه فسيواجه ردا أشد وأقوى من جانب قواتنا المسلحة".



وأضاف الرئيس الإيراني في تصريحات له: "تمكنا من إسقاط تجهيزات للكيان الصهيوني يقال إنه لا يمكن التصدي لها ولا ترصدها الرادارات"، مؤكدًا: "لو لم نكن نستطيع الدفاع عن أنفسنا لكنا نشهد اعتداءات إسرائيل على أراضينا وشعبنا يوميا".



نفذت إسرائيل هجومًا جويًا واسعًا على الأراضي الإيرانية فجر الجمعة الماضية، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومراكز تابعة للحرس الثوري في كل من طهران وأصفهان.



شمل الهجوم الإسرائيلي قصف 15 موقعًا في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك أصفهان، تبريز، شيراز، كرمنشاه، وأراك، وأسفر عن مقتل 78 شخصًا، من بينهم قيادات عسكرية رفيعة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 320 آخرين، معظمهم من المدنيين، بحسب ما أعلنه مندوب إيران لدى الأمم المتحدة.



وردًا على هذا الهجوم، أطلقت إيران مجموعة من الصواريخ عبر الحرس الثوري من قواعد في طهران وكرمانشاه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.



وأدت الضربات الإيرانية إلى سقوط ثلاثة قتلى في وسط إسرائيل، إضافة إلى إصابة 172 شخصًا، وفق ما أفادت به خدمات الإسعاف الإسرائيلية.

