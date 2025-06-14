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مسؤولون أمريكيون: ضربات إسرائيل على منشأة نطنز النووية كانت فعّالة

06:36 م السبت 14 يونيو 2025

منشأة نطنز النووية

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن تقييمات أولية تشير إلى أن الضربات الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية في إيران كانت فعالة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى انقطاع الكهرباء بالمستويات الدنيا حيث يتم تخزين أجهزة الطرد المركزي في إيران.

وأكد مصدر، أن الهجمات الإسرائيلية على إيران كانت حربا شاملة.

وأوضح مسؤولون استخباراتيون أمريكيون، أن الولايات المتحدة تراقب الأحداث بالعراق وهناك قلق خاص بشأن سلامة قواتها.

وذكرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الجمعة، أن الهجوم على منشأة نطنز النووية ألحق أضرارا في أجزاء مختلفة منها، مؤكدة أنه لا يوجد أي تسرب لتلوث إشعاعي أو كيميائي خارج المنشأة في أصفهان وسط إيران.

وأوضحت الهيئة الإيرانية، أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية في صفوف كوادرها العاملة في منشأة نطنز.

وأشارت الهيئة الإيرانية إلى أن الهجمات ألحقت أضرارا بأجزاء مختلفة من مجمع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم، موضحة أن التحقيقات أظهرت عدم وجود أي تسرب إشعاعي أو كيميائي خارج المجمع.

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