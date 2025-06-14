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نتنياهو: سنقصف كل موقع وكل هدف لنظام خامنئي الإيراني

06:20 م السبت 14 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن إسرائيل ستقصف كل موقع وكل هدف "لنظام آية الله" المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وأشار نتنياهو، إلى مقتل 3 إسرائيليين في الهجمات الإيرانية، مؤكدا أن "الشعب الإسرائيلي كالأسد سينهض وعليكم الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

وأوضح نتنياهو، أن هدف حكومته هو مواجهة تهديدات إيران النووية و"حققنا إنجازات ووجهنا ضربات قاسية للبرنامج النووي الإيراني".

وشدد نتنياهو، على أن حكومته لن تسمح بامتلاك إيران السلاح النووي، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لديه حاليا حرية حركة في الأجواء الإيرانية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن هدف حكومته هو إحباط تهديد مزدوج من إيران يتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية، مشددا على أن "ضرباتنا تعيد البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لسنوات".

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