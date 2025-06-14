نقل المرضى الإسرائيليين إلى مناطق تحت الأرض

وكالات

قام المسعفون الإسرائيليون بنقل المرضى إلى تحت الأرض في مركز طبي على مشارف مدينة تل أبيب الإسرائيلية، استعدادا لأي ضربات إيرانية انتقامية أخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو مرضى مستشفى شيبا الطبي في منطقة تل أبيب، أثناء نقلهم إلى منشآت محصنة تحت الأرض، كما أظهرت لقطات أخرى طاقمًا طبيًا ينقل معدات ومعدات طبية أساسية أخرى.

وقالت المنشأة إنها عالجت العشرات من المرضى الذين أصيبوا في الضربات الإيرانية، حيث يعاني العديد منهم من جروح ناجمة عن الشظايا.

وتسارع المستشفيات في جميع أنحاء البلاد إلى نقل مرضاها إلى مناطق آمنة تحت الأرض لحمايتهم من الضربات المحتملة.

شنت طهران موجة من الضربات الانتقامية على مدار اليوم الليل بعد الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على أهداف نووية وعسكرية إيرانية يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين في البلاد.

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