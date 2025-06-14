معاريف: إسرائيل تنقل جميع طائرات الركاب إلى 3 دول خشية استهدافها

وكالات



أصدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعليمات بنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى قبرص، اليونان، والولايات المتحدة، في خطوة وصفتها صحيفة "معاريف" العبرية بأنها "عملية سرية".



وبناءً على هذه التوجيهات، تم سحب كامل أسطول طائرات الركاب التابع لأربع شركات طيران إسرائيلية، وذلك تحسبًا لاحتمال استهدافه بصواريخ إيرانية.



وأوضحت "معاريف"، أن التعليمات وُجّهت مساء الخميس إلى رؤساء الأمن في شركات "إل عال"، "أركيا"، "يسرائير" و"طيران حيفا"، بإخلاء الطائرات فورًا إلى مطارات في الدول المذكورة.



ويأتي هذا الإجراء في ضوء تقديرات المؤسسة الأمنية بأن إيران قد تسعى لاستهداف الطيران الإسرائيلي، فيما من المقرر أن يعزز جهاز الأمن العام "الشاباك"، التنسيق الأمني مع الجهات المختصة في الدول المضيفة للطائرات.