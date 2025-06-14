إعلان

معاريف: إسرائيل تنقل جميع طائرات الركاب إلى 3 دول خشية استهدافها

05:55 م السبت 14 يونيو 2025

مطار بن جوريون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أصدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعليمات بنقل جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الطيران الإسرائيلية إلى خارج البلاد، وتحديدًا إلى قبرص، اليونان، والولايات المتحدة، في خطوة وصفتها صحيفة "معاريف" العبرية بأنها "عملية سرية".

وبناءً على هذه التوجيهات، تم سحب كامل أسطول طائرات الركاب التابع لأربع شركات طيران إسرائيلية، وذلك تحسبًا لاحتمال استهدافه بصواريخ إيرانية.

وأوضحت "معاريف"، أن التعليمات وُجّهت مساء الخميس إلى رؤساء الأمن في شركات "إل عال"، "أركيا"، "يسرائير" و"طيران حيفا"، بإخلاء الطائرات فورًا إلى مطارات في الدول المذكورة.

ويأتي هذا الإجراء في ضوء تقديرات المؤسسة الأمنية بأن إيران قد تسعى لاستهداف الطيران الإسرائيلي، فيما من المقرر أن يعزز جهاز الأمن العام "الشاباك"، التنسيق الأمني مع الجهات المختصة في الدول المضيفة للطائرات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطائرات المدنية الإسرائيلية اخلاء المطارات اسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل