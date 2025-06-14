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بسبب الحرب مع إيران.. تأجيل حفل زفاف ابن نتنياهو للمرة الثانية

05:33 م السبت 14 يونيو 2025

أفنير نتنياهو

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وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، السبت، تأجيل حفل زفاف أفنير نتنياهو ابن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موعد غير معلوم.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه تم إبلاغ الضيوف بقرار التأجيل نتيجة الحرب ضد إيران ومنع التجمعات.

وكان من المقرر، أن يعقد حفل الزفاف يوم غد الاثنين، غير أنه تم تأجيله نتيجة العملية الإسرائيلية في إيران ومخاوف من ردها الانتقامي، ما أدى إلى إصدار قرار بمنع التجمعات وإلغاء الفعاليات لعامة.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو، إذ كان من المقرر أن يُقام في نوفمبر الماضي لكنه تم تأجيله بسبب الأوضاع الأمنية.

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