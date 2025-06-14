جيش الاحتلال ينشر مشاهد لاستهداف منصات صواريخ إيرانية- فيديو

وكالات

نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، مشاهد لعملية استهداف منصات إطلاق صواريخ في إيران.

وأوضح أدرعي، أن الصواريخ الإيرانية كانت مُعدة وموجهة لاستهداف إسرائيل.

#عاجل سلاح الجو هاجم منصات صواريخ جاهزة للإطلاق نحن الجبهة الداخلية في إسرائيل غرب ايران



⭕️هاجمت طائرات حربية ومسيرات لسلاح الجو حتى الان عشرات الصواريخ الموجهة نحو الجبهة الداخلية الاسرائيلية قبل اطلاقها.



⭕️لقد رصدت طائرات سلاح الجو التي حلقت في الاجواء الإيرانية منصات… pic.twitter.com/uISuBkoP8L — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 14, 2025

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن 70 مقاتلة إسرائيلية أوجدت حرية عمل جوي من غرب إيران حتى طهران، موضحا أن سلاح الجو هاجم منظومات الدفاع الإيرانية في محيط طهران.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين، السبت، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد المسؤولون العسكريون، أن جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لإضعاف منظومة الصواريخ الباليستية في إيران.

وأشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى أن عمليته ضد إيران تتقدم جيدا وفقا للخطة ويستعد لمزيد من التصعيد، مضيفا "نستطيع الآن التحليق فوق طهران بطائرات مقاتلة وهو أمر مهم".

وأوضح سلاح الجو الإسرائيلي، أنه يعمل على عرقلة محاولات إيران لإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ ستتراجع تدريجيا مع مرور الوقت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، إن ️الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ستكون 20 ضعفًا من الهجمات السابقة، مهددًا بإطلاق نحو 2000 صاروخ.