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البرلمان الإيراني: إسرائيل بدأت ترسل طلبات عبر دول لوقف ضرباتنا ضدها

05:16 م السبت 14 يونيو 2025

مشاهد الدمار في إسرائيل

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وكالات

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري أن إسرائيل بدأت ترسل طلبات عبر دول وسيطة للمطالبة بوقف ضربات طهران ضدها.

وفي السياق ذاته، أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة 7 من جنوده بجروح طفيفة إثر سقوط صاروخ باليستي في منطقة بوسط البلاد، وذلك في إطار الهجمات التي شنّتها إيران على مواقع متعددة داخل إسرائيل ليلة أمس.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجنود نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل أن يُسمح لهم لاحقًا بالعودة إلى منازلهم.

يُذكر أن الساعات الأولى من صباح السبت شهدت تبادلًا للهجمات بين إيران وإسرائيل، تخللها انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، بالإضافة إلى سماع أصوات انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

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