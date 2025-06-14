إعلان

إسرائيل تنشر مقاطع لتدمير منصات صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية

05:13 م السبت 14 يونيو 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقاطع فيديو توثّق لحظات استهداف وتدمير منصات إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية، في إطار الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقًا، "يواصل سلاح الجو الإسرائيلي قصف عشرات منصات الصواريخ أرض-أرض في إيران، بهذه الطريقة، تمكّنا من إصابة منصات صواريخ جاهزة للإطلاق بدقة".

وأظهرت إحدى اللقطات المصورة لحظة انفجار منصات صواريخ واشتعال النيران فيها بعد استهدافها بضربات جوية دقيقة. كما أظهرت صورة أخرى طائرة بدون طيار إيرانية تحلّق في الهواء قبل أن تصطدم بها قذيفة إسرائيلية، ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود منها.

وأضاف أدرعي: "نواصل مطاردة التهديدات وضرب الأهداف في عمق النظام الإيراني".




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة إيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل