إسرائيل تنشر مقاطع لتدمير منصات صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية

وكالات

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقاطع فيديو توثّق لحظات استهداف وتدمير منصات إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية، في إطار الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقًا، "يواصل سلاح الجو الإسرائيلي قصف عشرات منصات الصواريخ أرض-أرض في إيران، بهذه الطريقة، تمكّنا من إصابة منصات صواريخ جاهزة للإطلاق بدقة".

وأظهرت إحدى اللقطات المصورة لحظة انفجار منصات صواريخ واشتعال النيران فيها بعد استهدافها بضربات جوية دقيقة. كما أظهرت صورة أخرى طائرة بدون طيار إيرانية تحلّق في الهواء قبل أن تصطدم بها قذيفة إسرائيلية، ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود منها.

وأضاف أدرعي: "نواصل مطاردة التهديدات وضرب الأهداف في عمق النظام الإيراني".