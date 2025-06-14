جيش الاحتلال: 70 مقاتلة إسرائيلية تتحرك بحرية من غرب إيران حتى طهران

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه هاجم منصات إطلاق صواريخ في غرب إيران كانت معدة وموجهة صوب إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن 70 مقاتلة إسرائيلية أوجدت حرية عمل جوي من غرب إيران حتى طهران، موضحا أن سلاح الجو هاجم منظومات الدفاع الإيرانية في محيط طهران.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين، السبت، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتمكن بعد من ضرب كل المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد المسؤولون العسكريون، أن جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لإضعاف منظومة الصواريخ الباليستية في إيران.

وأشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى أن عمليته ضد إيران تتقدم جيدا وفقا للخطة ويستعد لمزيد من التصعيد، مضيفا "نستطيع الآن التحليق فوق طهران بطائرات مقاتلة وهو أمر مهم".

وأوضح سلاح الجو الإسرائيلي، أنه يعمل على عرقلة محاولات إيران لإطلاق وابل من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ ستتراجع تدريجيا مع مرور الوقت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، إن ️الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل ستكون 20 ضعفًا من الهجمات السابقة، مهددًا بإطلاق نحو 2000 صاروخ.