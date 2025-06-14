وزير الخارجية الإيراني: لا مبرر لاستمرار المحادثات النووية مع واشنطن

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إن استمرار المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة "لا مبرر له" في ظل ما وصفه بـ"الهجمات الإسرائيلية الهمجية" على بلاده، مؤكدًا أن بلاده ستواصل حقها المشروع في الرد على العدوان الإسرائيلي.

وفي سلسلة تصريحات له، أشار الوزير إلى أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بات ذريعة بيد إسرائيل لتنفيذ هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، داعيًا إلى محاسبة الكيان الإسرائيلي على ما اعتبره أعمالًا إجرامية وانتهاكًا للقانون الدولي.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني كلًا من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول وواضح تجاه اعتداءات الاحتلال على الأراضي الإيرانية، محذرًا من تداعيات الاستمرار في التصعيد.

وأضاف: "نطالب جميع الدول بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه. مهاجمة منشآتنا النووية أمر غير قانوني، والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك."

وختم الوزير بتأكيد أن إيران ردّت وستواصل الردّ بقوة على العدوان من أجل حماية سيادتها وأمن شعبها.