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إيران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز

03:15 م السبت 14 يونيو 2025

مضيق هرمز

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وكالات
أكدت وكالة رويترز، نقلًا عن قناة IRINN الرسمية، أن إسماعيل كسّاري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، صرّح بأن إيران تدرس بجدية احتمال إغلاق مضيق هرمز، ردًا على الضربات الحالية والتصعيد العسكري مع إسرائيل.

يُذكر أن مضيق هرمز يشكّل نقطة عبور لنحو 20% من النفط ووتيرة أعلى من الغاز الطبيعي المسال العالمي، مما يجعل أي إغلاق له علامة على خطورة التصعيد وأثر اقتصادي محتمل على الطاقة العالمية.

هذا التهديد يظهر ضمن إطار توسّع المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى تصعيد اقتصادي واستراتيجي واسع النطاق، يلمس الشرايين الحيوية للنفط والتجارة البحرية الإقليمية.

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