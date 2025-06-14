باكستان: ندعم إيران بكل ما أوتينا من قوة

وكالات

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، دعم بلاده لإيران في حربها الدائرة مع إسرائيل، قائلًا: "ندعم إيران بكل ما أوتينا من قوة".



وحث آصف، اليوم السبت، كافة الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب عدوانها على إيران، كما أدان بشدة الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، وحذر من أنه إذا لم تتحد الأمة الإسلامية فإن دور كل دولة إسلامية سيأتي.



وفي كلمته أمام جلسة للجمعية الوطنية، قال خواجة آصف إن إسرائيل بعد استهداف فلسطين واليمن، تشن الآن هجمات على إيران وفق ما نقلته قناة ary news الإخبارية الباكستانية.



وشدد على الحاجة المُلِحّة للوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي. وقال: "على الأمة الإسلامية أن تقف صفًا واحدًا في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها. إذا لم نتحد الآن، فستواجه كل دولة إسلامية المصير نفسه".



ودعا وزير الدفاع الباكستاني كافة الدول الإسلامية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على الفور، مشيرًا إلى أن أيدي إسرائيل ملطخة بدماء الفلسطينيين ويجب رفض هذه الأيدي بشكل قاطع. وأكد "لقد ظلت باكستان ثابتة على موقفها ضد إسرائيل منذ اليوم الأول".





