هل كانت إيران على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي؟

وكالات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها كواليس ما دار خلف الكواليس قبل الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق الذي استهدف مواقع حساسة داخل إيران فجر الجمعة.

وبحسب الصحيفة، كانت إيران تتهيأ لاحتمال تعرضها لهجوم إسرائيلي في حال فشلت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تتوقع أن تبادر تل أبيب بالضرب قبل الجولة المرتقبة من المحادثات في سلطنة عمان، المقررة يوم الأحد.

وذكرت الصحيفة، أن القيادة الإيرانية اعتبرت التهديدات الإسرائيلية مجرد دعاية تهدف إلى الضغط عليها لتقديم تنازلات في المفاوضات، ما أدى إلى تهاون في اتخاذ الاحتياطات الدفاعية وتجاهل التحذيرات الأمنية، وفق مصادر مطلعة.

ونقل التقرير عن مسؤولين إيرانيين، أن هذا التراخي أدى إلى نتائج "كارثية"، أبرزها مقتل عدد من كبار القادة العسكريين، بمن فيهم الجنرال أمير علي حاجي زاده، خلال اجتماع طارئ في قاعدة بطهران تم استهدافها.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وجهت ضربة قاصمة لمنظومة القيادة والسيطرة في إيران، وسط حالة من الصدمة والغضب داخل الدوائر الرسمية، حيث أظهرت رسائل مسرّبة تساؤلات حادة من مسؤولين بارزين: "أين الدفاع الجوي؟ وكيف تُقتل قيادتنا ونحن عاجزون؟".

وشملت الضربات الإسرائيلية، فجر الجمعة، نحو 15 موقعًا في أنحاء متفرقة من إيران، من بينها أصفهان، تبريز، شيراز، كرمنشاه وأراك. وأسفرت الغارات عن تدمير أجزاء كبيرة من الدفاعات الجوية والرادارات، وتعطيل جزئي للوصول إلى الترسانة الصاروخية، بالإضافة إلى إلحاق ضرر بالغ بموقع تخصيب اليورانيوم في نطنز.

وفي كلمة مصورة صباح الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العملية استهدفت ما وصفه بـ"التهديد الإيراني الوجودي"، زاعمًا استهداف منشأة نطنز النووية. وتم اغتيال قادة عسكريين إيرانيين بارزين، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري.