"العين بالعين".. سكان طهران يعبرون عن غضبهم بعد الغارات الإسرائيلية

القاهرة- مصراوي:

أعرب سكان العاصمة الإيرانية طهران عن غضبهم وسخطهم بعد أن شنت إسرائيل ضربات قاتلة على العاصمة الإيرانية.

وقال محمود دري سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 29 عامًا، لوكالة أسوشيتد برس: "قتلت إسرائيل قادتنا، فماذا ينتظرون بالمقابل؟ قبلة؟"، "سنلاحقهم ونعاقبهم: العين بالعين".

وأعربت إحدى المقيمات، وهي معلمة تبلغ من العمر 31 عامًا، عن دعمها لبلادها في وقوفها في وجه الحكومة الإسرائيلية، وخاصة بعد هجومها المطول على غزة.

قالت باري بورغازي لوكالة أسوشيتد برس: "يجب على أحدهم أن يوقف الإسرائيليين. يعتقدون أنهم قادرون على فعل ما يشاؤون في أي وقت. لقد أظهرت إيران خطأ الإسرائيليين، مع أنهم قادرون على قمع سكان غزة أو لبنان بقصف مكثف".

ودعا آخرون إلى ضبط النفس في أعقاب الضربات الإسرائيلية. وقال هوشنك عبادي، ميكانيكي سيارات، البالغ من العمر 61 عامًا: "أدعم بلدي. لقد أخطأ الإسرائيليون بشن هجمات على إيران، لكنني آمل أن ينتهي هذا". وأضاف: "الحرب لن تُثمر أي ثمار لأي طرف".