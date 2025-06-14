الجيش الإسرائيلي: غزة أصبحت جبهة ثانوية وإيران هي الجبهة الرئيسية



وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن غزة أصبحت جبهة ثانوية وإيران هي الجبهة الرئيسية، موضحًا أنه تم استدعاء عشرات الآلاف للتجنيد في صفوف الاحتياط.



وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام في إيران، بأن إسرائيل شنت جولة جديدة من الغارات الجوية، فجر السبت، استهدفت عدة محافظات إيرانية من بينها أذربيجان الشرقية، كرمانشاه، ولرستان، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.



وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن أربع مناطق تابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب البلاد تضررت نتيجة القصف، بينما سُمع دوي انفجارات قوية في مدينتي خرم آباد (لرستان) وكرمانشاه، غرب البلاد.



وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.