غارات إسرائيلية جديدة تستهدف عدة محافظات إيرانية

وكالات

قالت وسائل إعلام في إيران إن إسرائيل شنت جولة جديدة من الغارات الجوية، فجر السبت، استهدفت عدة محافظات إيرانية من بينها أذربيجان الشرقية، كرمانشاه، ولرستان، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن أربع مناطق تابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب البلاد تضررت نتيجة القصف، بينما سُمع دوي انفجارات قوية في مدينتي خرم آباد (لرستان) وكرمانشاه، غرب البلاد.

كما تداولت وسائل إعلام مقاطع مصورة تُظهر أعمدة من الدخان تتصاعد من مدينة تبريز، إحدى أكبر مدن أذربيجان الشرقية.

وفيما نفت شركة تكرير النفط في تبريز تعرض منشآتها لأي قصف مباشر، أكدت تقارير محلية وقوع ضربات في محيط المدينة.

وفي محافظة همدان، وتحديدًا في مقاطعة أسد آباد، أفادت وكالة إسنا الإيرانية بمقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء ضربات إسرائيلية.

من جانبها، ذكرت وكالة تسنيم أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تم تفعيلها في تبريز، خرم آباد، وكرمانشاه، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مدى فاعلية تلك الدفاعات أو نتائجها.





