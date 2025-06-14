تل أبيب تلوّح بالهيمنة الجوية على طهران.. فهل تغيّر إيران معادلة الرد؟

القاهرة- مصراوي:

أعلنت إسرائيل أنها "مهدت الطريق لإيران"، مؤكدةً أن طائراتها تتمتع الآن بحرية العمل فوق أجواء العاصمة طهران، في تحول عسكري كبير قد يغيّر معادلة الردع في المنطقة.

في تقييم صدر صباح اليوم عن الجيش الإسرائيلي، قال رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس القوات الجوية، إن الطريق إلى إيران أصبح "ممهدًا"، في إشارة إلى القدرة العملياتية الجوية التي باتت تسمح للطائرات المقاتلة الإسرائيلية بشن ضربات في قلب العاصمة الإيرانية.

وأكد الجيش أنه يتصرف وفقًا لخططه العملياتية المسبقة، وأن مقاتلاته تستعد لتنفيذ ضربات جديدة في طهران، تستهدف قيادات عليا في النظام الإيراني، ومراكز نفوذ حيوية.

وتزامن هذا التصعيد مع ليلة طويلة وصعبة عاشتها إسرائيل، إثر موجات من الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية التي ضربت البلاد.

كانت تل أبيب والمناطق المحيطة بها من بين الأكثر تضررًا، حيث أسفرت الضربات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

وحسب تحليل لشبكة سكاي نيوز البريطانية، فإنه في ظل هذا الوضع، قد تتجه إسرائيل نحو توسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل مصافي النفط الإيرانية وبنية تحتية حيوية أخرى، ضمن سياسة الردع التصاعدي.

لكن يظل الرد الإيراني المحتمل غير واضح حتى اللحظة، وفق سكاي نيوز، التي أضافت أنه مع كل دفعة صواريخ تطلقها طهران، يتقلص مخزونها الاستراتيجي من الصواريخ الباليستية، في حين تواصل إسرائيل ضرب مواقع الإطلاق بشكل مركز.

ويُتوقع أن تتجه إيران لتغيير تكتيكاتها إذا ما واجهت تحديات في الرد المباشر على إسرائيل، إحدى الخيارات المحتملة هي استهداف الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، ضمن محاولة لخلق ضغط اقتصادي عالمي قد يدفع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل من أجل وقف التصعيد.

وكانت إيران وجهت تهديدا قويا إلى بعض الدول الحليفة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بضرب قواعدها في الشرق الأوسط إذا حاولت مساندة تل أبيب والتصدي لضربات طهران.

كما وجه مراقبون تحذيرًا من أن أي تصعيد جديد من جانب إسرائيل، وخاصة إذا طال منشآت الطاقة أو البنية التحتية الاقتصادية داخل إيران، "قد يدفع طهران إلى تفعيل أدوات ردع جيوسياسية قصوى، من بينها استهداف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر، وربما الذهاب نحو خيار إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب".