المرشد الإيراني يعيّن قائدًا جديدًا للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري

وكالات:

أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، قرارًا بتعيين العميد مجيد موسوي قائدًا جديدًا للقوة الجوفضائية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، خلفًا للواء أمير علي حاجي زاده الذي توفي مؤخرًا.

ويأتي هذا التعيين في ظل تصعيد عسكري واسع النطاق بين إيران وإسرائيل، وبعد يوم من إعلان طهران مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري في الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

ويُعد العميد مجيد موسوي من القيادات البارزة في سلاح الجو الفضائي الإيراني، وسبق أن شغل مناصب عسكرية في مجالات تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وهو من المقربين من قيادات الصف الأول داخل الحرس الثوري.

وكان اللواء حاجي زاده قد قاد القوة الجوفضائية منذ عام 2009، ولعب دورًا محوريًا في تطوير القدرات الصاروخية الإيرانية، بما في ذلك برنامج الصواريخ بعيدة المدى.







