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ما هي أسوأ السيناريوهات المحتملة في صراع إيران وإسرائيل؟

01:18 م السبت 14 يونيو 2025

إيران وإسرائيل

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بي بي سي

في الوقت الحالي، يبدو أن القتال بين إيران وإسرائيل لا يزال محصورًا بين الطرفين، لكن ماذا لو لم تلقَ الدعوات الدولية للتهدئة آذانًا صاغية؟ ماذا لو تصاعدت المواجهات واتسعت رقعتها؟

فيما يلي بعض أسوأ السيناريوهات المحتملة في حال خروج الأمور عن السيطرة:

1. انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر

رغم نفي واشنطن الرسمي مشاركتها في الهجمات، إلا أن إيران تعتقد أن القوات الأمريكية وافقت ضمنًا، أو دعمت على الأقل، الضربات الإسرائيلية.

وفي حال قررت إيران الرد، فقد تستهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط، مثل معسكرات القوات الخاصة في العراق، والقواعد العسكرية في الخليج، أو البعثات الدبلوماسية، ورغم تراجع قوة "حماس" و"حزب الله"، إلا أن الجماعات المدعومة من طهران في العراق ما تزال قوية ومسلحة.

2. جرّ دول الخليج إلى الصراع

إذا عجزت إيران عن إلحاق ضرر مباشر بالأهداف العسكرية الإسرائيلية المحصّنة، فقد توجّه صواريخها نحو "أهداف لينة" في الخليج، لا سيما الدول التي تتهمها طهران بدعم أعدائها على مر السنين.

لكن هذه الدول تستضيف قواعد جوية أمريكية،وإذا تعرّضت لهجوم، فقد تطلب هي الأخرى تدخلًا عسكريًا أمريكيًا مباشرًا للدفاع عنها، إلى جانب الدفاع عن إسرائيل.

3. سقوط النظام الإيراني وخلق فراغ خطير

ماذا لو نجحت إسرائيل في تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في إسقاط النظام الثوري الإسلامي في إيران؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح في تصريحاته الأخيرة أن الهدف لا يقتصر على تحجيم التهديد النووي والصاروخي، بل يتضمّن تغيير النظام أيضًا.

وقد يبدو سقوط النظام الإيراني مرحبًا به لدى بعض الأطراف في المنطقة، خاصة داخل إسرائيل، لكن يبقى السؤال: ما هو شكل الفراغ السياسي الذي قد يخلفه ذلك؟ وهل سيخلق فوضى داخلية أو صراعًا جديدًا على السلطة؟

هذا المحتوى من

BBC

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