سقوط صاروخ إيراني قرب منزل مسؤول أمني إسرائيلي رفيع سابق

وكالات

في أعقاب الضربة الصاروخية المباشرة التي استهدفت صباح السبت مبنى سكنيًا في مدينة ريشون لتسيون في تل أبيب، التي أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مسؤولًا أمنيًا سابقًا رفيع المستوى كان يسكن على بُعد أمتار قليلة من موقع سقوط الصاروخ.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤول الذي شغل سابقًا منصب رئيس جهاز أمني مركزي ويشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لإحدى أكبر شركات الطاقة في إسرائيل، لم يُصب بأذى هو أو أفراد عائلته، رغم سقوط الصاروخ على بُعد نحو 250 متراً فقط من منزله.

يأتي ذلك، في ظل تحذيرات متكررة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وعلى رأسها جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي كشف العام الماضي عن 22 حالة تجسس وتخريب مرتبطة بإيران داخل إسرائيل، شملت تجنيد إسرائيليين لجمع معلومات استخباراتية، من بينها بيانات عن مسؤولين أمنيين كبار وأماكن إقامتهم.