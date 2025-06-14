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إغلاق مطار بن جوريون الإسرائيلي حتى إشعار آخر

01:12 م السبت 14 يونيو 2025

مطار بن جوريون الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت متحدثة باسم مطار بن جوريون الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق المطار حتى إشعار آخر.


ومن جانبها، أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات كافة حتى إشعار آخر.


وتبادلت إيران وإسرائيل غارات جوية، صباح اليوم السبت، حيث دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، وسُمع دويّ عدة انفجارات في طهران.


فجر الجمعة، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.


واستهدف الهجوم الإسرائيلي 15 موقعًا في مختلف أنحاء إيران، بينها أصفهان، تبريز، شيراز، كرمنشاه، وأراك، ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، بينما أُصيب أكثر من 320 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفق ما صرّح به مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة.


وفي المقابل، ردت إيران على الهجوم الإسرائيلي بدفعة من الصواريخ أطلقها الحرس الثوري من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه.


وأسفرت الضربات الصاروخية الإيرانية في وسط إسرائيل عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، وفق ما أفاد به أفاد الإسعاف الإسرائيلي.

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