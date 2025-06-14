القاهرة- مصراوي

تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الضربات الإيرانية الإسرائيلية والذي اندلعت منذ فجر الجمعة، لتطال ضربات إسرائيل قادة إيرانيين بينما استهدفت الضربات الإيرانية تل أبيب، وفي قلب الصراع وجهت طهران تهديدا قويا إلى بعض الدول الحليفة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بضرب قواعدها في الشرق الأوسط إذا حاولت مساندة تل أبيب والتصدي لضربات طهران.

الأربعاء الماضي أعلنت الولايات المتحدة، أنها تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق، ووافقت على "المغادرة الطوعية" لذوي الموظفين الأمريكيين من عدة مواقع في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، وسط تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة.

وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية مئات القوات ونحو 19 قاعدة بحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، من بين هذه المواقع هناك قواعد دائمة، أبرزها متواجد في كلا من البحرين، والعراق، ولأردن، والكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة".

عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

أول انتشار للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط كان في يوليو 1958 عندما تم إرسال قوات قتالية إلى بيروت خلال أزمة لبنان. وقد بلغ عدد القوات الأمريكية هناك في ذروته ما يقرب من 15,000 جندي من مشاة البحرية والجيش.

وحتى منتصف عام 2025، يُقدر عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بين 40 ألفا إلى 50 ألف جندي، موزعين بين قواعد دائمة كبيرة ومواقع متقدمة أصغر في أنحاء المنطقة. وتشمل الدول التي تستضيف أكبر عدد من القوات الأمريكية: قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات، والسعودية.

القواعد الأمريكية البارزة في المنطقة:

قاعدة العديد الجوية في قطر

تُعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، أُنشئت عام 1996، وتمتد على مساحة 24 هكتارًا (60 فدانًا). وتستوعب القاعدة ما يقرب من 100 طائرة عسكرية وطائرات بدون طيار، وتضم حوالي 10 آلاف جندي أمريكي. وتُعد القاعدة المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وكانت محورية في العمليات العسكرية في كل من العراق وسوريا وأفغانستان.

نشاط الدعم البحري (NSA) بالبحرين

تقع القاعدة البحرية الأمريكية الحالية في موقع القاعدة البحرية البريطانية السابقة HMS الجفير.

وتستضيف القاعدة حوالي 9 آلاف من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية، بما في ذلك عسكريين ومدنيين. وتُعد هذه القاعدة مقرًا للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وتوفر الحماية للسفن والطائرات والوحدات والمواقع النائية في المنطقة.

معسكر عريفجان في الكويت

يُعد معسكر عريفجان قاعدة رئيسية تابعة للجيش الأمريكي، ويقع على بُعد حوالي 55 كيلومترًا جنوب شرق مدينة الكويت. تم إنشاؤه في عام 1999، ويعمل كمركز رئيسي للوجستيات والإمداد والقيادة للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، لا سيما ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات

قاعدة استراتيجية تركز على الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية ودعم العمليات الجوية القتالية.

وتستضيف القاعدة طائرات متطورة مثل المقاتلات الشبحية F-22 رابتور، إلى جانب طائرات مراقبة واستطلاع متنوعة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار (درونز) وطائرات AWACS للإنذار المبكر والتحكم.

قاعدة أربيل الجوية في العراق

تُستخدم هذه القاعدة من قبل القوات الأمريكية لتنفيذ عمليات جوية، خصوصًا في شمال العراق وسوريا، حيث تقدم القوات الأمريكية الدعم والاستشارات للقوات الكردية والعراقية.