وكالات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران فجر الجمعة، طال الحي الذي يقيم فيه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بالإضافة إلى محيط المجمع الرئاسي شديد التحصين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين غربيين قولهم إن الهجمات الجوية نُفذت بدقة عالية واستهدفت "رموزًا سيادية" في قلب طهران، وذلك في رسالة مباشرة من تل أبيب بأن الرد العسكري تجاوز البنية التحتية الدفاعية ليصل إلى مراكز الثقل السياسي والأمني للنظام الإيراني.

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل هجومًا جويًا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي 15 موقعًا في مختلف أنحاء إيران، بينها أصفهان، تبريز، شيراز، كرمنشاه، وأراك، ما أسفر عن مقتل 78 شخصًا، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، بينما أُصيب أكثر من 320 شخصًا، معظمهم من المدنيين، وفق ما صرّح به مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة.

وفي المقابل، ردت إيران على الهجوم الإسرائيلي بدفعة من الصواريخ أطلقها الحرس الثوري من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه.

وأسفرت الضربات الصاروخية الإيرانية في وسط إسرائيل عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، وفق ما أفاد به أفاد الإسعاف الإسرائيلي.











